WOMEN | La Lazio sbaglia ancora dal dischetto: il dato negativo

Con il rigore sbagliato nella serata di ieri contro il Como, gara valida per l'ottava giornata di Serie A, la Lazio raggiunge quota tre rigori sbagliati su tre concessi. Da inizio campionato infatti le aquilotte non hanno mai siglato una rete su calcio di rigore: due gli errori di Martina Piemonte contro Fiorentina e Milan, uno della Le Bihan contro il Como. La Lazio è l'unica squadra in Serie A a non aver mai segnato con questo fondamentale. Un bilancio alquanto negativo per la squadra di Grassadonia che con questa quarta sconfitta in stagione contro le lariane è attualmente al settimo posto in classifica con 6 lunghezze.

Milan-Lazio: Giuliani respinge il rigore della Piemonte

Visentin sblocca il risultato al 41', poco dopo arriva la risposta del Milan con Piga e il primo tempo termina in parità, 1-1. Alla ripresa la Lazio perde l'opportunità di rimontare il match contro le rossonere al 51': il direttore di gara sanziona Piga per un intervento falloso ai danni di Visentin in area di rigore: Giuliani para e respinge il rigore battuto dalla Piemonte. Il portiere rossonero non parava un rigore dal novembre del 2022.

Fiorentina-Lazio: rigore mancato di Piemonte

Terminata 3-2 a favore della Viola, alla settima giornata di campionato la Lazio è volata al Viola Park per sfidare la Fiorentina in una partita sfortunata per le aquilotte: la doppietta della Goldoni non è sufficiente per conquistare i tre punti fondamentali. Al minuto 83 il direttore di gara concede un calcio di rigore a favore della squadra di Grassadonia per un fallo commesso da Fiskerstrand su Visentin: c'è Martina Piemonte a battere dal dischetto ma con un tiro di destro alto non c'entra la rete. Rigore mancato.

Lazio-Como: la parata di Gilardi sul tiro di Le Bihan

Nell'ottava giornata di campionato, la Lazio ha perso per 2-1 contro il Como, in una partita sottotono per le ragazze di Grassadonia: prima della sosta nazionali, la Lazio ha sempre convinto da un punto di vista di prestazione e mentalità, nonostante i risultati non rispecchiassero lo spirito della squadra. Nel match di ieri contro le lariane il direttore di gara fischia due calci di rigore a pochi minuti di distanza per entrambe le squadre: al 73' Vailati assegna il rigore al Como per un fallo di Baltrip-Reyes nell'area di rigore avversaria, Karlernäs trasforma il dischetto in reta e firma l'1-0, spiazzando dagli 11 metri Cetinja. Bou Salas commette fallo nell'area comasca su Noemi Visentin, per il direttore di gara non ci sono dubbi. Rigore. È Le Bihan a tirare, ma spreca l'occasione per il pareggio: con un tiro di destro trova una grandissima parata di Gilardi che intercetta la palla distendendosi alla sua destra. Secondo la più antica delle leggi del calcio: goal sbagliato, goal subito, un minuto dopo il Como trova la rete del 2-0 con Picchi, mentre il goal biancoceleste tarda ad arrivare, solo all'ultimo minuto di recupero con Le Bihan che questa volta centra la porta grazie al grande cross di Oliviero. La rete della Lazio non basta e il match termina 2-1. Le biancocelesti falliscono per la terza volta dal dischetto.