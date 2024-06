Italiano-Bologna, ora è ufficiale: il comunicato del club

Era nell'aria già da qualche settimana, le voci poi si sono fatte sempre più insistenti, fino a culminare nella giornata di ieri quando Gianluca Di Marzio ha confermato che l'ormai ex tecnico della Fiorentina aveva accettato l'offerta dei rossoblù: Vincenzo Italiano è ufficialmente il nuovo allenatore del Bologna fino a giugno 2026. Il tecnico era nei pensieri anche della Lazio in caso di addio da parte di Tudor, addio che pochi minuti fa è stato confermato e che a breve diventerà ufficiale. I felsinei, però, hanno convinto Italiano anche giocandosi la carta Champions, un valore aggiunto per il tecnico che così potrà partecipare per la sua prima volta in carriera alla massima competizione europea nel capoluogo emiliano.

Fraioli

Il comunicato del Bologna su Vincenzo Italiano: