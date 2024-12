Lazio, Provedel titolare a Lecce: ma le gerarchie...

Ripartire dopo il ko con l’Inter

La sconfitta contro l’Inter ha lasciato il segno su Baroni e la Lazio, ma il tecnico ha chiesto alla squadra una reazione immediata nella sfida contro il Lecce per zittire le critiche. Al Via del Mare è atteso un riscatto collettivo, a partire dal portiere Provedel, protagonista in negativo nella gara contro i nerazzurri. Nonostante l’errore, secondo quanto riportato da Il Messaggero, Baroni confermerà la fiducia nel portiere titolare, evitando di metterlo in discussione.

Fiducia in Provedel ma occhio alla concorrenza

Provedel partirà dal primo minuto contro il Lecce, ma dovrà ritrovare lo smalto mostrato tra la gara col Genoa e quella col Ludogorets, in cui aveva mantenuto una media di soli 0,3 gol subiti. Se il portiere classe ’94 non riuscirà a tornare ai suoi standard, la competizione con Mandas potrebbe intensificarsi. Il portiere greco, finora utilizzato principalmente in Coppa, è considerato un investimento promettente per il futuro. In attesa del prolungamento di contratto fino al 2029 con un aumento dello stipendio, Mandas è pronto a giocarsi le sue carte per conquistare più spazio.