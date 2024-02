Serie A, presente un biancoceleste nella squadra della settimana

La 25ª giornata di Serie A si è conclusa ieri, e la Lega ha ufficialmente annunciato la miglior formazione della settimana attraverso i propri canali ufficiali. Nonostante la sconfitta casalinga della Lazio contro il Bologna per 1-2, un giocatore biancoceleste ha comunque fatto la differenza: si tratta i Gustav Isaksen. Il giovane esterno danese si è reso protagonista di un’ottima prova, prendendosi la scena dopo un gran gol nel primo tempo. Per tutto l’arco della partita è sembrato il più in palla di tutti i suoi compagni, andando anche molto vicino alla doppietta personale con un gran tiro da fuori che si è stampato prima sui guantoni di Skorupski e poi il palo.

Scatti, dribbling, tiri potenti e precisi. Tutto ciò gli sono valsi il posto nel “Best XI“ della settimana. Una magra consolazione vista l’importanza che aveva la sfida con i rossoblù allenati da Thiago Motta. Decisivo è risultato il gol di Zirkzee nella ripresa. Non a caso, a fare compagnia al danese classe 2001, c’è proprio la nuova stella bolognese che è stato considerato il miglior centravanti del weekend.

L’obiettivo Champions si allontana visibilmente, con l’Atalanta e lo stesso Bologna che sono lanciati verso la massima competizione europea. Sarri e i giocatori dovranno ora trovare la chiave giusta per centrare una qualificazione che appare sempre più difficile. Sebbene ci sia ancora del tempo, la concorrenza si fa sempre più agguerrita, e risulta essenziale spostare immediatamente il focus sul campionato. Domenica, sembrava quasi che le menti fossero ancora immerse nella splendida serata di Champions League con il Bayern. È necessario azzerare e ricominciare, poiché molte squadre sono attualmente in una forma migliore rispetto alla squadra biancoceleste. Non c'è spazio per errori, e l'unica opzione è sperare in un calo di qualche diretta concorrente, anche se avere il controllo del proprio destino sarebbe sempre la soluzione migliore