Moscardelli: "Le dimissioni di Sarri mi hanno spiazzato"

Adesso che Sarri non è più alla guida tecnica della Lazio, L'ex attaccante della Serie A, Davide Moscardelli, parla tramite i canali di TVPlay della questione delicata in casa biancoceleste:

Le dimissioni di Sarri? E’ una notizia che spiazza perché le dimissioni non si vedono di certo tutti i giorni. Secondo me non è stata decisiva solo la sconfitta contro l’Udinese ma la situazione delicata andata avanti da un po’. La gestione di Immobile secondo me ha pesato perché è una figura importante. Tra Sarri e Italiano chi preferisco? Dico Sarri perché ha allenato squadre importanti e per l’esperienza che ha Italiano sicuramente ha le potenzialità per crescere come allenatore però