Baroni mischia le carte. Si rivede Tavares; Isaksen a mezzo servizio: le ultime da Formello

Antivigilia di Lazio-Torino, in programma lunedì 31 marzo alle 20.45 allo Stadio Olimpico di Roma. Questa mattina i calciatori biancocelesti si sono allenati nel Centro Sportivo di Formello, mentre alle 14:00 mister Baroni prenderà parola nella conferenza stampa pre-partita.

Gli assenti e i differenziati

Non si sono allenati insieme ai compagni: Gigot, Patric e Ibrahimovic, se lo spagnolo ed il tedesco sono ai box per infortunio, per il centrale francese si tratta di classica gestione come tante altre volte ha fatto Baroni con una settimana di lavoro a disposizione. La notizia forse principale è quella che vede un Isaksen a mezzo servizio che ha svolto attivazione fisica insieme ai compagni per poi svolgere un lavoro differenziato e prendere parte, poi, solo sul finale alle prove tattiche. Il danese è stato a colloquio con Baroni prima di svolgere l'allenamento e pare avere qualche piccola noia alla caviglia destra, la rifinitura di domani sarà in tal senso decisiva. Lavoro differenziato in scarpe da ginnastica anche per il Taty Castellanos.

Le prove tattiche

Quest'oggi Baroni ha mischiato molto le carte facendo ruotare diversi giocatori soprattutto in mediana con Vecino, Rovella, Guendouzi e Belahyane che ruotavano spesso formando le varie coppie. Si rivede Tavares che si è allenato con il gruppo squadra partecipando anche alle prove. Avendo molti giorni a disposizione il tecnico biancoceleste vuole testare tutti gli effettivi per questo finale di stagione, la rifinitura di domani sarà esemplificativa per chiare gli undici che sfideranno la squadra di Vanoli dal 1'.