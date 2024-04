Il Messaggero | Provedel in uscita?: la situazione legata al portiere della Lazio

Stiamo assistendo a un cambiamento epocale che non risparmia nessuno all'interno della Lazio guidata da Tudor, dove anche i giocatori più affermati sono messi in discussione. Il direttore sportivo Fabiani è pronto a fare valutazioni economiche anche per la porta, considerando Provedel una delle poche possibilità di realizzare una plusvalenza significativa, come riportato da Il Messaggero.

Provedel Lazio

Cosa succederebbe?

Qualora il giovane talento Mandas continui a migliorare, Ivan Provedel potrebbe abbandonare il club romano di fronte a offerte superiori ai 25 milioni di euro, nonostante stia attualmente recuperando da un infortunio con previsione di rientro a maggio, e attirando l'interesse della Premier League.