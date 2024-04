Calciomercato Lazio, il Real Madrid vuole Mario Gila: le ultime

Il grande obiettivo del Real Madrid per la prossima stagione è senz'altro Kylian Mbappé. Ma allo stesso tempo, Carlo Ancelotti pensa anche agli altri reparti dei Blancos. La difesa è uno di questi. Gli infortuni hanno lacerato il reparto e, viste le tante partite in programma in una stagione, è necessario guardare al mercato.

Il Real Madrid lo ha ceduto nell'estate di due anni fa alla Lazio per quasi 6 milioni di euro: hanno però mantenuto una percentuale sulla futura rivendita del 50%. Come riportato da Estadio Deportivo, il club spagnolo, ha messo dunque gli occhi sul difensore biancoceleste Mario Gila, che da novembre 2023 è titolare inamovibile del reparto difensivo della Lazio.

La stagione di Mario Gila con la Lazio

Messo in disparte e in panchina per troppo tempo, Mario Gila si è preso la Lazio in maniera costante dal novembre 2023, quando ha giocato titolare contro la Salernitana. Da quel giorno ha collezionato 17 presenze per un totale di 1471 minuti (con una media a partita di 86').

Champions, Real Madrid-City 3-3

Gara spettacolare quella del Bernabeu con un roboante 3-3 tra Real Madrid e Manchester City. Gli ospiti passano in vantaggio dopo 2 minuti con un calcio piazzato di Bernardo Silva, ma anche qui c'è una reazione molto importante dei padroni di casa che pareggiano su un tiro deviato e poi passano in vantaggio su una grande giocata di Rodrygo. Nel secondo tempo i citiziens trovano il pareggio con un gran gol da fuori area di Foden e dopo qualche minuto vanno in vantaggio con Gvardiol. Il Real Madrid segna il gol del pareggio nel finale con Valverde che tiene i giochi aperti in vista della gara di ritorno. Due partite spettacolari che rendono i discorsi ancora aperti.