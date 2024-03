Lazio, Immobile torna sulla Champions: "Percorso bellissimo, nel calcio si vince e si perde. L'’importante..." | FOTO

Nella serata di martedì, la sconfitta della Lazio in casa del Bayern Monaco, nel ritorno degli Ottavi di Finale di Champions League, ha decretato l'eliminazione dalla competizione dei biancoceleste. Dopo aver vinto per 1-0 allo Stadio Olimpico di Roma il match d'andata, la squadra di Maurizio Sarri è uscita dalla trasferta in Germania con un 3-0. Ora i biancocelesti avranno da disputare le ultime 11 gare del campionato di Serie A, ma anche le Semifinali di Coppa Italia contro la Juventus, con l'obiettivo di fare il meglio possibile.

Il Capitano della Lazio, Ciro Immobile, che aveva deciso con un calcio di rigore l'andata contro il Bayern Monaco in Champions League, è tornato proprio sul percorso dei biancocelesti. Attraverso un post sul proprio profilo ufficiale Instagram, questa mattina il numero 17 biancoceleste ha pubblicato alcune sue foto, con il chiaro messaggio che recita:

“Buongiorno laziali. A volte le cose non vanno come desideriamo ma l’importante è avere la voglia di rialzarsi. Nel calcio si vince e si perde, si fa gol e si sbaglia, ci si arrabbia e si sorride ma stavolta per noi quello che conta è il percorso e il nostro se pur con qualche rammarico è stato bellissimo. Anche questa è una esperienza che servirà a noi tutti per essere più forti. Forza Lazio”.

La Lazio ha chiuso il percorso in Champions League con 4 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte nelle 8 gare disputate. I successi sono arrivati contro Celtic (sia all'andata che al ritorno nella fase a gironi), Feyenoord (1-0 all'Olimpico nel girone) e Bayern Monaco nell'andata degli Ottavi di Finale. L'unico pareggio è arrivato nel primo match della fase a gironi, con l'1-1 interno contro l'Atletico Madrid firmato Ivan Provedel. Mentre le sconfitte sono arrivate in tre delle quattro trasferte: Feyenoord, Atletico Madrid e Bayern Monaco.