WOMEN LIVE | ROMA-LAZIO 0-0: non si sblocca un derby ad alta intensità

Per la decima giornata di campionato e prima gara del girone di ritorno, le aquilotte sfideranno allo Stadio delle Tre Fontane la Roma di Alessandra Spugna per il derby capitolino femminile di ritorno. La Lazio femminile guidata da Gianluca Grassadonia dovrà fare in modo di recuperare un girone d'andata deludente: le biancocelesti neopromosse hanno chiuso questa prima fase di campionato al settimo posto in classifica, con soli 6 punti, pari con il Napoli, frutto di cinque sconfitte contro Juventus, Milan, Fiorentina, Como e Inter, tre pareggi contro Roma, Sampdoria e Napoli, ed infine una sola vittoria contro il Sassuolo, attualmente al penultimo posto. Momentaneamente l'unica gioia da inizio stagione è nel cammino in Coppa Italia, infatti le aquilotte si sono assicurate i quarti di finale nella sfida contro il Como lo scorso 5 novembre, vinta clamorosamente per 7-2, un successo che però non ha dato quella spinta in più in campionato: nell'ultima gara di Serie A è arrivata un'altra pesante sconfitta per la squadra di Grassadonia contro l'Inter, gara persa per 1-0 e con cui la Lazio ha chiuso il girone d'andata. Lazio e Roma scenderanno in campo alle 15:30 per una gara fondamentale per entrambe le squadre, le giallorosse daranno filo da torcere alle avversario, provando a ripetere quanto di buono fatto nelle ultime giornate.

Le formazioni ufficiali di Roma e Lazio

LAZIO (3-5-2): Cetinja; D'Auria, Connolly, Baltrip-Reyes; Oliviero, Goldoni, Eriksen, Simonetti, Belloumou; Visentin, Le Bihan. A disposizione: Kajan, Yang, Karresmaa, Zanoli, Castiello, Piemonte, Colombo, Pittaccio. Allenatore: Gianluca Grassadonia.

ROMA (4-3-3): Ceasar; Thøgersen, Cissoko, Minami, Di Guglielmo; Giugliano, Pandini, Greggi; Glionna, Giacinti, Haavi. A disposizione: Viens, Kumagai, Aigbogun, Corelli, Hanshaw, Kresche, Linari, Galli, Troelsgaard, Merolla. Allenatore: Alessandro Spugna.

Il live di Roma-Lazio