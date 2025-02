Lazio-Monza, Isaksen: “Sto lavorando forte, sento la fiducia. Su Provstgaard…”

Gustav Isaksen sta crescendo di partita in partita: dopo la buona prova offerta a Cagliari, oggi con il Monza si è ripetuto. Sulla fascia destra è stato una spina nel fianco, gli è mancato soltanto il gol. Al termine del match, l’esterno della Lazio ha parlato così ai microfoni di Dazn.

Crescita? È facile giocare bene, in questa squadra ci sono molti giocatori forti, sono felice, sento la fiducia di Baroni. Ha trovato casa grazie a me Provstgaard (ride, ndr). Grazie mille per i complimenti, mi sento ancora più in fiducia, mi manca solo fare più gol e assist, arrivo in area di più e arrivano più occasioni per me, mi manca solo l’ultimo passaggio. Baroni mi ha detto che devo fare 10 gol in stagione, ho pensato prima a vincere per la squadra, non è importante se faccio 5 o 10 gol ma che aiuto la squadra nella fase difensiva. Devo fare assist e gol per aiutarla, sto lavorando forte in ogni allenamento sicuro arriverà.