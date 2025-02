Monza: Bocchetti si avvicina all'esonero, ritornerà un mister storico

Oggi allo stadio Olimpico ci sono stati fuochi d'artificio biancocelesti, infatti, la Lazio ha sconfitto il Monza grazie ad una rete messa a segno da Marusic, una doppietta di Pedro, un gol di Taty ed una rete di Dele-Bashiru. In seguito ad una stagione caratterizzata prevalentemente da sconfitte, sembra che al Monza non resti altra scelta che allontanare il mister Bocchetti e richiamare l'ex allenatore, Alessandro Nesta.

Il ritorno di un grande mister

Alessandro Nesta è stata una figura leggendaria nella squadra biancoceleste, infatti, l'allenatore ha ricoperto il ruolo di difensore centrale dal 1985 fino al 2002, anno in cui si è trasferito al Milan. Da allenatore, invece, Nesta ha iniziato dal 2014 nel Montréal Impact per poi trasferirsi al Perugia, Frosinone e Reggiana. La sua carriera come mister del Monza inizia il 12 giugno 2024, tuttavia, in seguito alla sconfitta contro la Juventus, Nesta viene allontanato dalle panchine del Monza e sostituito dal mister Bocchetti. La sconfitta subita contro la Lazio sembra essere stata il fattore decisivo per l'allontanamento di Bochetti e il ritorno di Alessandro Nesta, il quale dovrebbe ritornare a coprire il ruolo di allenatore del Monza.

La stagione del Monza

Nella stagione 24/25 sembra che il Monza non abbia trovato il suo equilibrio, nonostante l'arrivo del centrocampista Gaetano Castrovilli nella squadra. In 25 partite disputate, il Monza, ha totalizzato 16 sconfitte, 7 pareggi e soltanto 2 vittorie, numeri che hanno condotto la squadra ad occupare l'ultima posizione in classifica di Serie A. L'alto numero di sconfitte non è il solo fattore che fa preoccupare il club, infatti, il Monza rischia la retrocessione in Serie B.