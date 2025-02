Lotito: "Striscione di Parma? Se l'avessero fatto laziali sarebbe successo cataclisma"

Roma, 17 feb. (Adnkronos)

"Avete visto quel fatto, che a me dispiace rimarcarlo, di uno striscione che è apparso a Parma, se l’avessero fatto i laziali sarebbe successo il cataclisma". Lo ha detto Claudio Lotito, presidente della Lazio, intervenendo ai festeggiamenti dei 125 anni della società biancoceleste, organizzata dal Lazio Club Montecitorio, che si è svolta alla Camera alla presenza anche di Nicolò Rovella e Gustav Isaksen, commentando l’adesivo, apparso domenica dopo Parma-Roma sugli spalti riservati ai tifosi giallorossi, in cui si vede una stella di David, con accanto il simbolo della Lazio e la scritta ‘il peggior nemico’.

"Pensate, questa società veniva attaccata quotidianamente come antisemita e oggi la Lazio ha chiaramente tre cose che la contraddistinguono, un presidente che è capogruppo della commissione Segre, un consigliere che è presidente della fondazione Shoah e un consigliere che è consigliere della commissione contro l’odio e il razzismo in Europa per l’Italia. Tutto ci possono dire meno che siamo antisemiti, per noi parlano i fatti", ha aggiunto.