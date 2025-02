Infortunio Castellanos, il comunicato sulle condizioni: quanto resterà fuori l’attaccante

Tegola pesante per mister Baroni: al minuto 27 nel corso della gara contro il Napoli di Antonio Conte allo Stadio Olimpico di Roma il centravanti argentino, Taty Castellanos, è stato costretto ad uscire, dopo essersi toccato vistosamente l'adduttore della coscia sinistra. Il tecnico biancoceleste rischia di dover fare a meno dell'attaccante per i prossimi impegni della Lazio.

Il calendario si infittisce e dopo la sfida in trasferta contro il Venezia, in programma il prossimo 22 febbraio alle 15:00, il club capitolino sarà impegnato in due big match prima in trasferta contro l'Inter in Coppa Italia, il 25 febbraio, poi contro il Milan a San Siro per la sfida di ritorno in Serie A, prevista per il 2 marzo.

L'infortunio del Taty

L'amaro in bocca lasciato per la mancata vittoria contro i partenopei si somma anche a questo imprevedibile infortunio, che costerà a Baroni l'indisponibilità del suo attaccante titolare. Castellanos si è fermato nel corso del primo tempo nella gara casalinga contro gli azzurri, si è accasciato a terra e non è stato in grado di proseguire la partita, al suo posto è subentrato un poco brillante Noslin.

Il comunicato della società

A seguito delle visite mediche a cui si è sottoposto Castellanos nella giornata odierna a Villa Mafalda, la società Sportiva Lazio ha pubblicato un comunicato ufficiale sulle condizioni dell'attaccante.

La S.S. Lazio comunica che il calciatore Valentin Castellanos è stato sottoposto in data odierna ad esami clinici e strumentali presso Clinica Villa Mafalda. Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione di medio grado a carico dell’adduttore della coscia sinistra, riportata nel corso dell’ultima partita con il Napoli. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano per quantificare i tempi di recupero.

Possibili tempi di recupero

La lesione di medio grado a carico dell’adduttore della coscia sinistra terrà l’attaccante fuori dal campo per circa un mese, come riporta Sky Sport. Castellanos per cui potrà rientrare al termine della sosta per gli impegni in Nazionale.

L’attaccante argentino salterà in Serie A le prossime partite contro il Venezia, il Milan, l’Udinese e il Bologna, mentre in Coppa Italia non sarà a disposizione per la sfida del 25 febbraio a San Siro contro l’Inter.