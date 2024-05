Calciomercato Lazio, accordo di massima tra Luis Alberto e l'Al-Duhail: la situazione

Conclusa la stagione 2023/2024, in casa Lazio si inizia a parlare di futuro e soprattutto di calciomercato in vista del prossimo anno. Con il campionato chiuso al settimo posto, i biancocelesti parteciperanno alla prossima Europa League. In ottica mercato, oltre agli innesti per rinforzare l'organico biancoceleste, si pensa anche a possibili cessioni.

Lazio, accordo di massima tra Al-Duhail e Luis Alberto

Dopo il saluto di Felipe Anderson nel post partita contro il Sassuolo, un altro calciatore biancoceleste sembra sia vicino a lasciare la Capitale. Come riporta l'esperto di calciomercato Matteo Moretto, attraverso il proprio profilo X, Luis Alberto avrebbe trovato un accordo di massima con l'Al-Duhail. Nelle prossime ore, spiega, dovrebbero esserci nuovi colloqui tra la Lazio ed il club qatariota per provare a trovare una possibile intesa definitiva sulle cifre dell'operazione. Si potrebbe chiudere intorno ai 10 milioni di euro, ma al momento mancherebbe il via libera da parte del Presidente della Lazio Claudio Lotito.

— Matteo Moretto (@MatteMoretto) May 28, 2024

Lazio, i numeri della stagione di Luis Alberto

Luis Alberto, nella stagione che si è da pochi giorni conclusa, 2023/2024, ha collezionato 44 presenze con la maglia della Lazio. Presenze suddivise in quattro competizioni: 33 nel campionato di Serie A, 8 in Champions League, 2 in Coppa Italia ed 1 in Supercoppa Italiana.

Lo score parla di cinque reti realizzate e di undici assist vincenti per i compagni. Se i cinque gol sono arrivati tutti in campionato, gli undici assist invece sono arrivati per la maggior parte in Serie A (8), due in Coppa Italia e uno in Champions League.