Jimmy Ghione di Striscia La Notizia: " Mio figlio è malato di Lazio. Ho amato Vincenzo D’Amico, persona magnifica..."

Jimmy Ghione di Striscia La Notizia è intervenuto sulle frequenze di RadioSei in merito al match di questa sera Lazio-Torino:

Purtroppo il derby della Mole è uno dei pochi in cui sono anni che ha il risultato segnato. E l’unico derby importante in cui si sa già come finirà.

Mio figlio ha 13 anni ed è lazialissimo, un vero malato di Lazio. E’ nato a Roma, ma non sono riuscito a portarlo dalla mia parte. Torino-Lazio per me è una cosa meravigliosa perché è una sorta di derby in famiglia.