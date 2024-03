Sui profili ufficiali della Nazionale Italiana alla vigilia di Venezuela - Italia, primo match amichevole dei due previsti di preparazione all'Europeo, che si disputerà domani alle 22:00 ora italiana al DRV PNK Stadium di Fort Lauderdale in Florida, stadio che ospita le partite dell'Inter Miami della “Pulce” Lionel Messi, è intervenuto Gianluigi Donnarumma per presentare il match.

Queste le sue parole:

Cosa diranno queste amichevoli anche in prospettiva dell'Europeo?

Quanto orgoglio c'è nel riportare la maglia azzurra qui in America?

La nazionale ci teneva a venire qui perché ci sono tantissimi italiani che ci sostengono, fa piacere il loro affetto e tenteremo di renderli orgogliosi. Speriamo ci siano tanti tifosi che ci sosterranno in queste due amichevoli.

Su Sinner?

Lo conosco già da un po' è un mio caro amico e ci sentiamo sempre. È un esempio per tutto lo sport italiano siamo contenti per quello che sta facendo e deve essere un esempio anche per noi.