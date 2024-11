Il preparatore di Tavares: "Era determinato a tornare. Oltre al lavoro con la Lazio..."

Uno dei calciatori che sta incidendo maggiormente nella Lazio è sicuramente Nuno Tavares: nelle nove presenze in Serie A ha fornito ben otto assist, numeri da record per il terzino. A suon di prestazioni, è riuscito a strappare la sua prima convocazione con il Portogallo. Oltre alle qualità in fase offensiva, nelle ultime apparizioni, Tavares ha dimostrato allo stesso tempo di saper anche difendere. Ai microfoni di SoFoot, Tomas Mota, il preparatore di Nuno, ha parlato della preparazione fatta in estate dal terzino. Queste le sue dichiarazioni

I punti di forza di Tavares sul piano atletico

Non si limita a fare la seduta che gli chiedo, ma cerca sempre di capire gli allenamenti. È molto curioso. Ho visto subito che era determinato a tornare ed è sempre un piacere lavorare con un atleta di questo tipo. Ha una grande etica del lavoro e soprattutto un'impressionante capacità fisica di fare sempre meglio le sessioni ad alta intensità.

I complimenti a Tavares