Lazio, i momenti più belli vissuti da Marusic: la classifica

Adam Marusic è uno di quei calciatori che da più tempo gioca per la Lazio: il terzino montenegrino è arrivato nel luglio 2017 e da lì non è più uscito dal campo. E' stato allenato da diversi allenatori come Inzaghi, Sarri, Tudor e Baroni ed è sempre stato considerato un co-titolare. Nella Lazio ha totalizzato 283 presenze ed ha timbrato il cartellino 11 volte; per quanto riguarda i trofei invece, Marusic ha vinto una Coppa Italia e due Supercoppe Italiane. Nel profilo Instagram della Lazio, il terzino ha fatto una classifica dei momenti più belli vissuti nella Capitale.

La classifica dei momenti più belli con la maglia della Lazio

La vittoria della Coppa Italia con l'Atalanta nel 2019 La vittoria della Supercoppa Italia con la Juventus nel 2017 La vittoria per 3-0 nel derby del 2019 La vittoria per 1-0 con il Bayern Monaco in Champions League, 2023/24 Il gol in Europa League in casa del Marsiglia, 2018/19 Il gol decisivo nella vittoria per 1-0 con la Juventus, 2023/24 Il gol all'Atalanta, 2020/21 La vittoria per 3-1 con il Borussia Dortmund in Champions League, 2020/21 Il primo gol con la maglia della Lazio Il gol decisivo in casa dell'Udinese, 2020/21

Il video Instagram