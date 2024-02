Torino-Lazio, i convocati di mister Sarri

La Lazio ha diramato, attraverso i propri canali ufficiali, la lista dei 23 convocati per la sfida di questa sera contro il Torino. La gara, valida per il recupero della 21ª giornata di Serie A Tim, si disputerà alle ore 20:45 presso lo Stadio Olimpico Grande Torino.

Di seguito la lista:

Portieri: Mandas, Provedel, Sepe.

Difensori: Casale, Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Pellegrini, Romagnoli, Ruggeri.

Centrocampisti: André Anderson, Cataldi, Coulibaly, Guendouzi, Kamada, Luis Alberto.

Attaccanti: Castellanos, Felipe Anderson, Immobile, Isaksen, Pedro, Sana Fernandes.

Non è riuscito a recuperare Zaccagni. Il numero 20 proverà a essere a disposizione per la gara di lunedì sera contro la Fiorentina. Confermate anche le assenze per Vecino e Rovella, entrambi fermi ai box per via di una pubalgia che li tormenta. Anche Patric, uscito dopo una decina di minuti nell’ultima gara interna con il Bologna, non ha recuperato dal problema alla caviglia. Sono stati chiesti, dunque, straordinari a tutta la squadra, che nelle ultime settimana deve far fronte a una vera e propria emergenza infortuni ed è costretta ad uno sforzo energetico nettamente maggiore.

Questo il tweet pubblicato su ’X’ attraverso il quale la società ha annunciato i convocati: