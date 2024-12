Vecino ancora ko, emergenza centrocampo: la Lazio riflette

Lazio, nuovo infortunio per Vecino

Una notizia che nessuno avrebbe voluto ricevere ha reso il giovedì un incubo per la Lazio e il tecnico Baroni. Matías Vecino, già in passato alle prese con problemi fisici, ha subito un nuovo infortunio che potrebbe tenerlo lontano dai campi per un periodo prolungato, fino a due mesi. Secondo il Corriere dello Sport, si tratta di una lesione tra il secondo e il terzo grado o di un interessamento di un tendine, ma manca ancora l’ufficialità del club per chiarire la situazione. Questo lungo stop rappresenta un duro colpo per la squadra, che perde uno dei suoi giocatori chiave in un momento delicato della stagione.

Fraioli

Problemi per il centrocampo biancoceleste

La perdita di Vecino aggrava la situazione già critica del centrocampo della Lazio. Con Guendouzi e Rovella costretti a fare gli straordinari, Dele-Bashiru potrebbe vedere aumentare il suo minutaggio, mentre Castrovilli, dopo soli 16 minuti giocati dal suo rientro, dovrà dimostrare rapidamente il suo valore. I piani societari, che prevedevano una sua possibile cessione a gennaio, sono ora in discussione. Nel frattempo, le alternative scarseggiano: l’unica soluzione immediata potrebbe essere Basic, poiché Akpa-Akpro è promesso al Monza. Questo infortunio arriva in un momento già complicato per Vecino, che aveva da poco recuperato da una lesione al flessore della coscia sinistra, saltando partite cruciali contro Napoli, Inter, Ajax e Parma. L’ipotesi di una ricaduta aumenta la preoccupazione, ma ulteriori dettagli si avranno solo nei prossimi giorni.