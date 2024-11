Parma-Lazio, settore ospiti polverizzato: sarà esodo biancoceleste

Parma-Lazio, la vendita dei tagliandi per il settore ospiti

Questa Lazio sembra inarrestabile, e lo stesso vale per i suoi tifosi. Mai come ora il popolo biancoceleste desidera essere vicino alla squadra, sostenendola non solo nelle partite casalinghe, ma soprattutto in trasferta. Proprio per questo i biglietti per il settore ospiti di Parma, dove si giocherà domenica 1 dicembre alle 15.00 al Tardini, sono andati a ruba in pochissimo tempo. La vendita è iniziata oggi alle 11 con l’apertura di due settori dedicati ai tifosi laziali: i circa 1500 posti iniziali sono stati esauriti in soli 9 minuti. Subito dopo, sono stati resi disponibili i restanti posti per arrivare a un totale di 3500, ma anche questi sono stati venduti nel giro di pochi minuti.

Foto Proietto

Esodo biancoceleste

Tantissimi tifosi, però, non sono riusciti ad assicurarsi un biglietto e non intendono rassegnarsi a seguire la partita da Roma. Per questo si prevede un vero e proprio esodo biancoceleste, con migliaia di sostenitori che stanno acquistando o hanno già acquistato biglietti in altri settori dello stadio. I social sono pieni di commenti e post che testimoniano questa voglia irrefrenabile di esserci.