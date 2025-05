Conclave: l’attesa finisce, prima fumata nel cielo di Roma

Oggi alle 16:30 ha ufficialmente preso il via il Conclave per l'elezione del nuovo pontefice. I 133 cardinali elettori si sono riuniti nella Cappella Sistina, luogo simbolo della cristianità, per prestare il solenne giuramento di segretezza, a garanzia della riservatezza delle votazioni.

Il rituale della fumata

La prima votazione si è svolta in serata. Come da prassi, l'esito è stato comunicato visivamente tramite la fumata proveniente dal comignolo della Cappella Sistina. Alle 21 è apparsa una fumata nera, segno che non è stato raggiunto il quorum richiesto: due terzi dei voti.

papa francesco

Una fumata bianca, invece, indicherà al mondo che l'elezione è avvenuta. In quel caso, le campane della Basilica di San Pietro suoneranno a festa e il nuovo Papa si presenterà al mondo dalla Loggia delle Benedizioni, per pronunciare la sua prima benedizione Urbi et Orbi.

Le prossime votazioni

Il Conclave proseguirà nei prossimi giorni con un ritmo regolare: due votazioni al mattino e due al pomeriggio. Questo ciclo continuerà finché non verrà eletto il nuovo pontefice.