Nuovo capitolo per Musacchio, giocherà nella King's League di Pique

Si apre una nuova avventura per l'ex difensore biancoceleste Mateo Musacchio, che come annunciato attraverso i suoi profili social giocherà nella squadra Porcinos FC della King's League. La King's League è una lega di calcio a sette organizzata e voluta dalla leggenda blaugrana Gerard Pique, che esiste ormai dal 2022 ed è diventata famosa in tutto il mondo grazie al suo organizzatore.

L'annuncio social

La carriera di Musacchio alla Lazio

Arrivato nella sessione di mercato invernale del 2021 per rinforzare la difesa agli ordini di Simone Inzaghi non dà il contributo sperato e retrocede velocemente nelle gerarchie del tecnico piacentino. I tifosi della Lazio lo ricordano soprattutto per qualche orrore difensivo in occasione di Lazio-Bayern Monaco, andata di ottavi di finali di Champions League, dove fu sostituito addirittura nel primo tempo per scelta tecnica.