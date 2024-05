L'importanza dei secondi tempi nella Lazio di Tudor: i numeri

Domani alle 18.00 proseguirà la corsa della Lazio ad un posto In Europa, con i biancocelesti che saranno impegnati in trasferta sul campo del Monza di Raffaele Palladino. Questa sarà la sesta gara in campionato sotto la guida di Igor Tudor, che al momento vanta un rendimento più che positivo al suo arrivo a Roma: solamente in campionato sono quattro le vittorie ottenute in cinque gare, fatta eccezione per la sconfitta ottenuta contro la Roma di De Rossi.

I numeri

La particolarità di questi successi consiste nelle reti arrivate nei secondi tempi, che hanno contraddistinto svariate vittorie arrivate dall'avvento di Tudor sulla panchina della Lazio. Su cinque gare disputate in campionato, in quattro occasioni i biancocelesti sono andati a segno proprio nella seconda frazione di gioco, tre delle quali hanno permesso alla squadra di Tudor di sbloccare la gara.

Il cammino

Sin dalla sua prima gara sulla panchina della Lazio, è nella sfida casalinga di campionato contro la Juventus che Marusic ha regalato tre punti ai biancocelesti, insaccando alle spalle di Szczesny il decisivo colpo di testa proprio allo scadere del secondo tempo. Escludendo l'andata di Coppa Italia dell'Allianz, il derby perso con la Roma resta l'unica gara di campionato in cui la squadra di Tudor non è andata a segno nel secondo tempo. Successiva alla stracittadina persa contro i giallorossi, all'Olimpico è arrivato il 4-1 rifilato alla Salernitana, con Isaksen che a tre minuti dal novantesimo è andato a segno rendendo più ampio il parziale. Nella settimana successiva è stato Marassi il teatro della terza vittoria in campionato dell'era Tudor arrivata con il Genoa, con Luis Alberto che ha deciso la trasferta contro i rossoblù, rilanciando le ambizioni europee dei biancocelesti a poco più di venti minuti dal termine della gara. Anche con l'Hellas Verona i tre punti sono arrivati grazie ad un gol arrivato nel secondo tempo: lo scorso sabato è stato Mattia Zaccagni, con il più classico dei gol degli ex, a decidere una sfida che ha permesso alla squadra di Tudor di recuperare punti alla Roma e di guadagnarne sul Napoli, in vista di un finale di stagione che vedrà la Lazio invischiata nella lotta per un posto in Europa.

Vedremo se sul campo del Monza la Lazio riuscirà a raccogliere ancora una volta tre punti, per quella che sarebbe la seconda vittoria consecutiva in trasferta. Un'opportunità importante per provare a recuperare ancora punti alle concorrenti avanti in classifica, cercando di sfruttare un calendario che potrebbe rivelarsi amico in questi ultimi appuntamenti stagionali.