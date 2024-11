Lazio, solo il PSG come la squadra di Baroni: il dato record

Oggi riparte il campionato di Serie A. La Lazio di mister Baroni è chiamata a continuare la striscia di risultati e prestazioni positive. Gli ultimi giorni sono stati molto movimentati in quel di Formello. A tenere banco sono stati diversi casi che riguardano calciatori e la loro disponibilità o meno in vista del match di domenica sera contro il Bologna. I dubbi non mancano, tutti i giocatori sembrano recuperati tranne il terzino portoghese Nuno Tavares, per lui infortunio al ginocchio che lo terrà lontano dal rettangolo verde per almeno 10 giorni. Al suo posto ci sarà Luca Pellegrini. La notizia oggi in risalto però è un dato impressionante che sottolinea l'importanza della stagione della Lazio. Come infatti riporta l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport , i capitolini condividono un record singolare con una big europea come il Psg.

Il dato record

Il dato riguarda l'importanza delle seconde linee che Baroni mai considera davvero così. Grazie ai sette gol arrivati dalla panchina in Serie A, i biancocelesti sono diventati un record eguagliato solo dal Paris Saint-Germain di Luis Enrique, mentre segue con sei gol dalla panchina l'Atletico Madrid, poi le altre. Baroni li coinvolge e i giocatori lo ripagano, non solo entrando dalla panchina. Il dato condiviso con il club di Parigi non è l'unico rilevante: otto reti sono arrivate da sviluppi di palla inattiva, meno solo della Fiorentina che ne ha realizzati undici. Inoltre, la Lazio è ancora la squadra che ha segnato più gol nell’ultima mezzora di gioco (dodici gol, nove dei quali negli ultimi 15’, record anche in questo caso).

Situazione giocatori disponibili per Lazio-Bologna

Due settimane cariche di notizie e aggiornamenti sulle condizioni fisiche dei giocatori biancocelesti. Questo periodo è stato caratterizzato dall'infortunio preoccupante avuto da Nuno Tavares, il terzino con la sua nazionale portoghese ha riportato un infortunio al ginocchio che si è rivelato meno grave di quanto temuto, per lui circa 10 giorni di stop. Un altro caso che ha destato molta preoccupazione in quel di Formello è stato quello di Dia, presunta malaria poi scongiurata, il giocatore si è allenato in gruppo ed è disponibile per Lazio-Bologna. Preoccupazione anche per Pedro, pesante gastroenterite che ha portato anche al ricovero per qualche ora. Lo spagnolo fortunatamente si è ripreso ed è anche lui disponibile.