WhoScored, top XI europea del momento: c'è anche un biancoceleste nella formazione ideale

Come di consueto, WhoScored, la piattaforma di statistiche calcistiche, ha rilasciato la sua "Team of the Season so far", selezionando gli undici migliori giocatori per ruolo dei top cinque principali campionati europei.

I migliori calciatori d'Europa: presenti 3 Serie A di cui un biancoceleste

Tra questi, figurano tre calciatori della Serie A: il portiere della Fiorentina David De Gea, che ha avuto un impatto devastante nel campionato italiano, Alessandro Buongiorno, passato dal Torino al Napoli in estate e protagonista di una difesa partenopea tra le migliori d'Europa, e infine Nuno Tavares, difensore biancoceleste che i tifosi hanno imparato a conoscere a suon di prestazioni impressionanti.

Il portoghese, arrivato a Roma nell'ultimo mercato estivo, ha rivoluzionato la fascia sinistra biancoceleste, mostrando un impatto straordinario in Serie A. L'ex Arsenal ha servito ben 8 assist nelle sue prime 8 presenze in campionato, un dato incredibile. Oltre a una propensione offensiva che lo ha reso fondamentale nel gioco verticale di Baroni, Tavares ha anche dimostrato una grande intelligenza difensiva, dimostrandosi un terzino totale e completo. Tuttavia, un infortunio subito con la nazionale lo terrà ai box per circa dieci giorni, costringendolo a saltare sicuramente le sfide contro Bologna e Ludogorets. Si punta a recuperarlo per la gara contro il Parma, ma è più probabile che il suo rientro venga posticipato per non rischiare nulla, con l'obiettivo di averlo al meglio per la sfida di Coppa Italia contro il Napoli il 5 dicembre.

Nuno Tavares

WhoScored: il resto della formazione

A completare la linea difensiva troviamo Orban del Lipsia e Hakimi del PSG, rispettivamente come centrale e terzino destro. In mezzo al campo, spazio a un quartetto composto da Yamal (Barcellona), Raphinha (Barcellona), Musiala (Bayern Monaco) e Barcola (PSG). Infine, la coppia d'attacco composta dal duo della Bundesliga Kane (Bayern Monaco) e Marmoush (Eintracht Francoforte), entrambi in gran forma.