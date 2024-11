Monza-Lazio, Zaccagni nel post: "Contenti per il risultato. Dopo il riposo pensiamo al Bologna"

Mattia Zaccagni ha siglato il suo primo gol in trasferta di questo campionato, regalando alla Lazio una vittoria fondamentale. Con la fascia da capitano al braccio, Zaccagni ha dimostrato ancora una volta il suo spirito combattivo, lottando con grinta e determinazione per portare a casa i tre punti. Con questa vittoria, la Lazio si trova momentaneamente in testa alla classifica, in attesa del risultato del match tra Napoli e Inter di questa sera. A fine partita, Zaccagni, insieme ai suoi compagni di squadra, si è diretto verso il settore ospiti per celebrare con i tifosi, un gesto che ha sottolineato ancora una volta il legame profondo con la sua gente. È stato un momento di festa, ma anche di riconoscimento verso coloro che lo supportano sempre.

Proietto

Pronto a tornare a casa, il capitano si è fermato ai microfoni di DAZN e SKY per commentare la partita e il suo gol in una serata fresca ma ricca di emozioni. Con la solita umiltà e determinazione, Zaccagni ha parlato della soddisfazione per il risultato, ma anche della voglia di continuare a migliorare e di lottare insieme ai suoi compagni per un obiettivo comune: far crescere sempre di più questa squadra e continuare a far sognare i tifosi biancocelesti.