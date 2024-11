Monza-Lazio | Baroni nel post: “Per essere competitivi devono tutti sentirsi titolari…sono contento per i giocatori in Nazionale”

Alle ore 18:00 ha avuto inizio il match, valido per la 12ª giornata di serie A, Monza-Lazio. All’U-Power Stadium della città lombarda è andato in onda un match importante e molto sentito per entrambe le tifoserie. La Lazio ha avuto modo di incontrare una squadra allenata da un grande ex biancoceleste come l’ex difensore Alessandro Nesta (attuale tecnico del Monza) in una partita, l’ultima prima della sosta delle Nazionali, importante per terminare un ciclo di vittorie conseguite nell’ultimo periodo e che ha permesso a biancocelesti di mantenersi, per adesso, nelle posizioni più prestigiose della nostra classifica. Dopo il match è intervenuto ai microfoni di Sky Sport il tecnico dei biancocelesti Marco Baroni.

