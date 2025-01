Hummels: "La Lazio è una squadra forte. Domenica vogliamo vincere, sono convinto che..."

In vista del derby capitolino del prossimo 5 gennaio 2025, in programma alle 20:45 all'Olimpico di Roma, gara che aprirà il nuovo anno per i biancocelesti, il difensore della Roma, Mats Hummels, ha rilasciato un'intervista a "Il Messaggero" nell'edizione di domani.

Nelle anticipazioni si può leggere infatti che l'ex Borussia Dortmund ha rilasciato dichiarazioni che tolgono ogni dubbio: l'obiettivo della squadra di Ranieri è quello di vincere la stracittadina, nonostante lo stesso Hummels riconosca il merito all'ottimo percorso della Lazio fino ad ora.

Le parole di Hummels

Ho visto diverse partite della Lazio anche per cercare di capire il divario in classifica. Sappiamo che sono forti. Non porrei l’accento sul singolo perché è una squadra che si basa sul collettivo, hanno tanti calciatori che vanno in gol e a essere onesti meritano il vantaggio che hanno. IPA

Riguardo al Derby