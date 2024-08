Noslin a LSC: “Sono veramente felice per i primi tre punti ma dobbiamo continuare a crescere”

Queste le parole di Noslin intervenuto ai canali di LSC al termine della gara vinta con il Venezia per 3-1.

Sono veramente felice, per essere partito dall'inizio e per i primi tre punti conquistati con questa nuova maglia.

Molto. Tre punti possono aiutarci a migliorare ma dobbiamo continuare a crescere tutti compre me stesso per continuare sulla strada giusta.

Non mi cambia. Che sia a destra o a sinistra lavoro ogni giorno per lavorare al massimo e per aiutare la Lazio