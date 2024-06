Patric, da nove anni con l'aquila sul petto: l'omaggio della Lazio - FOTO

Sono trascorsi nove anni da quando la Lazio ha ingaggiato Gabarron Patric dal Barcellona. Arrivato molto giovane a Roma, il difensore spagnolo aveva l'ambizione di migliorarsi senza porre limiti. Nonostante un inizio difficile, durante il quale ha lottato per guadagnarsi un posto e convincere l'ambiente biancoceleste, l'ultima stagione sotto la guida di Inzaghi e l'arrivo di Sarri come allenatore hanno segnato una svolta significativa nella sua carriera. Oggi Patric è considerato uno dei pilastri della squadra, noto per la sua dedizione e il suo impegno. Per il celebrare il nono anniversario dal suo trasferimento a Formello, la Lazio ha deciso di rendere omaggio a Patric con una selezione delle sue foto più belle.

Di seguito il post della Lazio: