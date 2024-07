Ex Lazio, Milinkovic è di nuovo papà: è nato Lav

Tanta gioia in casa Milinkovic. Oggi, 12 luglio, il serbo ex Lazio ha annunciato sui social la gioia più grande dopo la nascita della sua primogenita Irina. E' infatti venuto alla luce Lav, che in italiano significa “Leone”, il secondogenito avuto dalla compagna Natalija.

L'annuncio sui social

Di seguito le instagram stories dei due neo genitori.