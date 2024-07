AURONZO DAY 2 | Comincia la seduta pomeridiana: si lavora sui calci piazzati

Prima doppia seduta del ritiro. La Lazio si è ritrovata poco dopo le 17.30 allo Zandegiacomo per il lavoro pomeridiano. Il primo a scendere in campo, anticipando l'orario di appuntamento, è stato Andrè Anderson che ha svolto corse in solitaria.

Subito torello per la squadra, a cui ha fatto seguito il lavoro sui calci piazzati. La squadra è stata divisa in due gruppi: inizialmente in campo Marusic, Romagnoli, Akpa Akpro, Guendouzi, Pedro, Rovella, Isaksen, Casale, Pellegrini, Fares, Castellanos, Pedro e Saná Fernandes; a seguire Vecino, Basic, Cancellieri, Noslin, Tchaouna, Dele-Bashiru, Cataldi, Kamenovic, Milani, Patric e Lazzari.

Lavoro sul campo adiacente invece per i portieri.