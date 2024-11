Tanti auguri a Maurizio Manzini: “Una vita per la Lazio”

Sul suo compleanno, la SS Lazio ha voluto rendere omaggio a Maurizio Manzini che ha segnato profondamente la storia del club. Sui suoi canali ufficiali Instagram e Twitter, il club ha sottolineato la dedizione totale che Manzini ha sempre dimostrato verso la Lazio, evidenziando come abbia “dato tutta la vita per la Lazio”. Un riconoscimento che celebra non solo il suo talento ma anche la sua passione incondizionata per i colori biancocelesti.

Un legame indissolubile con la Lazio

Nel post social, la SS Lazio ha voluto ricordare il valore umano e sportivo di Manzini. Tanti sono stati anche i messaggi di auguri da parte dei tifosi biancocelesti.

Il post di auguri