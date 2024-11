Di Canio sulla Roma: "Obiettivo? Una Salvezza comoda"

Paolo Di Canio è noto per esternare le sue opinioni calcistiche in maniera, sempre, schietta e diretta. L'ex attaccante della Lazio non si smentisce mai, nemmeno quando ai microfoni di Sky gli viene chiesto dell'attuale situazione della Roma e del cambio allenatore con l'arrivo di Claudio Ranieri. Probabilmente leggendo questo virgolettato di Di Canio in molti penseranno ad una battuta, allo sfottò o ad una provocazione ma seguendo le sue parole e il modo in cui ne parlava, l'opinionista Sky, era serissimo nell'analizzare il periodo nero dei giallorossi e quello che sarà l'obiettivo, non così scontato, da parte di Ranieri.

Le sue parole nel dettaglio

Ranieri ha un lavoro abnorme da fare, non tanto per questioni tecnico-tattiche. Lui ha un’immunità eterna, non sarà mai colpa sua giustamente per quello che rappresenta. Però arrivare in una condizione così e dover essere da solo a favore di tutti, non contro, ma a favore di tutti cercando di aiutare dentro e fuori, ma è veramente difficile. L’obiettivo? Salvezza comoda. Spero che ce la possa fare.

La classifica nella zona retrocessione

Un'analisi va fatta sicuramente in termini matematici. Se prendiamo risultati, punti e dati oggettivi abbiamo delle risposte molto concrete. La Roma si trova a 13 punti e sotto di lei solo 7 squadre. La zona serie B è a 9 punti dove vediamo Lecce e Monza. Considerando l'andamento dei giallorossi e la prossima partita complicata contro un'Atalanta in grande forma, la Roma rischia di trovarsi ancor più giù, anche perchè dopo la sfida con la Dea potrebbe avere ben due scontri diretti per quella che è la zona salvezza, ovvero il match contro il Lecce all'Olimpico e in trasferta con il Como ( 10 punti in classifica ). Situazione che potrebbe quindi precipitare la squadra di Ranieri, esperto in salvezza miracolose negli ultimi anni.