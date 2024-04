CdS | L'ultimo derby? Il rebus Immobile, le incognite Kamada e Luis Alberto

Sabato si giocherà l'ultimo derby della stagione e, come ci ricorda il Corriere dello Sport, sarà una stracittadina diversa dalle altre di quest'anno.

La situazione di Lazio e Roma

Innanzitutto, su entrambe le panchine non ci saranno gli allenatori che erano presenti all'ultimo derby del 10 gennaio: Mourinho è stato esonerato e Sarri si è dimesso, sostituiti rispettivamente da De Rossi e Tudor. I primi due tecnici erano arrivati praticamente insieme tre anni fa e hanno lasciato a distanza di poche settimane. Sia Roma che Lazio stanno lottando per riprendersi un posto in Europa, con i giallorossi ancora in corsa per l'Europa League e i biancocelesti per la Coppa Italia, anche se li aspetta una sfida complicatissima per ribaltare il 2-0 dell'andata contro la Juve. Inoltre, sia da una parte che dall'altra, potrebbe essere l'ultima stracittadina per molti giocatori.

Guendouzi e Bove al derby

Immobile e Felipe Anderson

Parlando di Lazio nello specifico, il rebus principale riguarda il capitano Ciro Immobile. Il suo futuro non è chiaro. E' legato alla Lazio fino al 2026 con un ingaggio di 4,2 milioni, ma se arrivasse un'offerta importante potrebbe pensare di partire. C'è anche la grana Felipe Anderson: il suo contratto scade ufficialmente il 30 giugno, ma è già libero di firmare per chiunque e ha un accordo con la Juve da tempo.

Luis Alberto, Romagnoli e Kamada

Tudor ha rimesso in discussione l'intero organico: se si riscoprissero non funzionali al progetto tecnico, potrebbero partire anche Luis Alberto e Romagnoli. E chissà, magari tornerà utile Kamada, che di fatto non ha ancora preso accordi con nessuno per la prossima stagione. Può decidere di rimanere alla Lazio e in tal caso si attiverà il rinnovo automatico per tre anni.

Pedro e Zaccagni

Pedro, grande ex della stracittadina, ha quasi 37 anni e sembra destinato a tornare in Spagna per chiudere la carriera. Zaccagni invece è in scadenza nel 2025: il discorso del suo rinnovo va affrontato il prima possibile.