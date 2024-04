CdS | Felipe-Lotito, l'incontro decisivo: l'intesa con la Juve non è vincolante

Come riporta il Corriere dello Sport questa mattina, a breve ci sarà l'incontro decisivo tra la Lazio e Felipe Anderson per discutere del suo futuro.

La situazione tra Felipe Anderson e la Juve

C'è margine per il rinnovo, il brasiliano ha in tasca un'offerta non vincolante della Juventus: già a fine dicembre è stato trovato un accordo su 4 milioni di ingaggio, ma non c'è niente di firmato perché Giuntoli e la Juve attendono la certezza del piazzamento Champions per stabilire il budget e pianificare la prossima stagione. Tutto dipende anche dalla conferma o meno di Massimiliano Allegri. Nel frattempo sarebbero arrivate altre due offerte per l'esterno: una dal Brasile, l'altra dall'Arabia Saudita. La sorella-agente di Felipe era presente allo Stadium il giorno di Juve-Lazio di Coppa Italia, ma la situazione verrà definita dopo la gara di ritorno.

Felipe con la maglia della Lazio

L'incontro con la Lazio

La Juve comunque sa che tra Felipe e la Lazio non è ancora finito nulla. Fino a ieri pomeriggio l'incontro decisivo ancora doveva avvenire, ma non si esclude che si sia tenuto questa notte. Entro pochi giorni verrà definita l'intesa o la svolta verso l'addio. Come riporta il giornale romano, Felipe vorrebbe rimanere a Roma, ma devono quadrare i conti e le scelte tecniche.