CONFERENZA MARTUSCIELLO: "Sarri è dispiaciuto per la contestazione. Reazione di Immobile dopo il cambio? Preferisco non rispondere"

La Lazio perde in casa 2-1 contro l'Udinese, con l'Olimpico che contesta calciatori e società. Al triplice fischio il secondo di Sarri (il tecnico laziale è out per squalifica), ha commentato la gara in conferenza stampa. Queste le parole di Giovanni Martusciello.

Sul momento della Lazio - “Dalla panchina abbiamo visto ciò che avete notato voi. Abbiamo provato a fare una partita di calcio, poi è precipitato tutto ad inizio secondo tempo. Non si riesce a capire il motivo dell'accaduto. Eravamo rientrati per fare bene, l'abbiamo rimessa in carreggiata dopo lo svantaggio e poi siamo diventati sporchi e frenetici. Ci siamo messi nelle loro mani, siamo andati in difficoltà”.

Come ripartire - “Se c'è un raggio di luce, bisogna inseguirlo. Basta isolarsi dall'esterno che oggi ci rimprovera perché lo meritiamo. Dobbiamo scavare profondamente nella parte positiva. Per giocare con le idee di mister Sarri ci vuole entusiamo. La reazione oggi è stata nervosa, figlia di questo momento negativo”.

La contestazione dei tifosi della Lazio - “Un allenatore criticato è dispiaciuto, ovviamnete. Fa parte del ruolo del tecnico essere in discussione. E' un momento delicato, difficile, c'è da limare gli aspetti negativi. Non è l'esterni la causa di quello che ci sta succedendo”.

I problemi della Lazio - “Bisogna cercare di andare in una direzione dove si vede l'aspetto ositivo. La squadra fa gol a fatica, è fragile ma parlare di questo non porta miglioramenti. La squadra è in difficoltà di energia mental, viene da tre sconfitte. La somma dice che i n ueri sono impietosi, ma noi alla squadra dobbiamo dare altri messaggi e crederci”.

Immobile - “E' una domanda tendenziosa e delicata, mi risulta complicato rispondere perché può generare delle polemiche che a noi non fanno bene. Se rispondo, si rischia di fare peggio. Qualdiasi giocatore esce può commentare, ma non possiamo andare dietro alle polemiche. Magari se si fosse vinto questa frase sarebbe andata nel dimenticatoio”.

Difesa - “Il nostro concetto difensivo la portiamo avanti da anni. Sui gol di oggi non abbiamo reagito. Le reti sono state simili, non abbiamo attaccato la palla in avanti”.

Luis Alberto - “E' un giocatore che per qualità è quello che ha, i numeri parlano, sa stare sotto pressione. Ha caratteristioche difefrenti rispetto a Vecino o Guendouzi, non si può pretenedere che difenda con tempi diversi dai suoi. Le caratteristiche sono quelle, cerchiamo di difendere come squadra”.

Come si spigano i primi minuti del secondo tempo - "L'inizio di ripresa ci accompagna dall'inizio delle scorso hanno, le abbiamo provate tutte".

Modulo - “Vedremo in settimana se allenare questo aspetto. Le palle sporche di stasera sono frutto di un'attitudine dell'Udinese. La partita l'avevamo preparata su questa difficoltà”.