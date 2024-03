MOVIOLA - Nessun evento degno di nota: nessun contatto in area sul finale

La 28esima giornata di Serie A ha visto la Lazio affrontare all'Olimpico l'Udinese: la gara è stata arbitrata da Aureliano della sezione di Bologna. Il primo tempo non ha visto l'arbitro impegnato in molte situazioni: Perez e Felipe Anderson sono stati ammoniti nel finale del primo tempo. Giusto il fallo del primo. Da rivedere il secondo: non si trattava di un fallo evidente e l'ammonizione è sembrata forzata.

Il secondo tempo è continuato sulla scia del primo: ammoniti Romagnoli per la Lazio e Okoye per l'Udinese. Il primo per un fallo e il secondo, il portiere avversario, per perdita di tempo. Infine pioggia finale di cartellini, con gli avversari che si sono impegnati nell'allontanare palloni e fare confezionare falli tattici. Gara che si conclude con i gialli di Samardzic e il rosso a Perez per doppia ammonizione. Qualche protesta dei biancocelesti sul finale per un presunto contatto in area, ma da replay sembra non esserci nulla.