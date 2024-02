Lazio, i precedenti con l'arbitro Di Bello: il bilancio dei 21 incontri è a favore dei biancocelesti

La Lazio aprirà la 27esima giornata di Serie A. Domani sera, allo Stadio Olimpico di Roma, arriverà il Milan. I biancocelesti, dopo aver ritrovato il successo nel recupero della 21° giornata contro il Torino, sono usciti dalla trasferta di Firenze con zero punti, con la Fiorentina che ha vinto per 2-1 in rimonta. Ora il quarto posto, occupato dal Bologna, dista otto punti, con 12 gare rimaste prima della fine del campionato. Il Milan di Stefano Pioli invece, reduce dall’1-1 di San Siro contro l’Atalanta nell’ultimo turno di Serie A, si trova al terzo posto in classifica con 53 punti.

La partita in programma domani, venerdì 1° marzo 2024, alle ore 20:45, sarà diretta dal signor Marco Di Bello della sezione di Brindisi, coadiuvato dagli assistenti Meli e Alassio, con Sacchi che sarà il quarto uomo. Di Paolo invece al V.A.R. (Video Assistant Referee), con Aureliano A.V.A.R. (Assistant Video Assistant Referee).

L’arbitro Marco Di Bello ha già diretto la Lazio in 21 occasioni e, la sfida contro il Milan, sarà il 22esimo incontro. Come riporta il sito ufficiale biancoceleste, il bilancio di quest’ultimi è a favore della Lazio: 12 sono i successi da parte della squadra biancoceleste, in solo 2 occasioni la sfida si è chiusa in parità, mentre 7 sono le sconfitte. In questa stagione, il fischietto di Brindisi, ha già diretto la squadra di Maurizio Sarri in due occasioni: nell’ottobre 2023 ha arbitrato la Lazio nel successo per 0-2 in casa del Sassuolo, mentre lo scorso 10 febbraio ha diretto i biancocelesti nella vittoria, ancora una volta in trasferta, per 1-3 in Sardegna contro il Cagliari.

Con il Milan invece, sono 18 i precedenti con l’arbitro Marco Di Bello: 11 sono state le vittorie da parte della squadra rossonera, 2 sono stati i pareggi, come per la Lazio, e in 5 occasioni la squadra rossonera è uscita sconfitta.