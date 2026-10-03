Women Live | Serie A, Roma-Lazio 2-0: Corelli firma il raddoppio
Tutto pronto per la seconda giornata di Serie A Women Athora: segui il live del match tra Roma e Lazio
Tutto pronto per la seconda giornata di Serie A Women Athora: segui il live del match tra Roma e Lazio
È già tempo di derby femminile della Capitale per le biancocelesti. Dopo il pareggio per 0-0 contro il Parma, per la seconda giornata di Serie A Women Athora la Lazio Women di mister Grassadonia ha già in agenda la stracittadina contro la Roma, in programma alle ore 18:00 di questo pomeriggio.
La Lazio sarà ospite delle lupacchiotte allo Stadio Tre Fontane. Un'occasione anche per ritrovare alcune ex laziali, come Piemonte e Olivieri, volate in estate dall'altra sponda del Tevere e schierate titolari contro la loro ex squadra.
Le formazioni ufficiali
ROMA (4-4-2): Baldi; Bergamaschi, Oladipo, Ottey, Oliviero; Doms, Rieke, Greggi; Giugliano, Van Dooren; Piemonte. A disposizione: Lukasova, Heatley, Antoine, Jahnukainen, Pilgrim, Pellegrini Cimò, Corelli, Pandini, Thogersen, Babajide, Vergani, Piekarska. Allenatore: Gianpiero Piovani.
LAZIO (4-4-2): Cetinja; Consolini, Connolly, Zannini, Zanoli; Castiello, Roddar, Goldoni, Monnecchi; Le Mouël, Visentin. A disposizione: Mukasa, Masu, Martin, Longobardi, Sciabica, Ngueleu. Allenatore: Gianluca Grassadonia.
La designazione arbitrale
Arbitro: Flavio Barbetti (sez. Arezzo)
Assistenti: Alessandro Tangaro - Alessandro Pascoli
IV ufficiale: Riccardo Teodoli
Operatore FVS: Giampaolo Jorgji
Il live del match tra Roma e Lazio
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Cambio Roma
IN Pilgrim OUT Piemonte
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Triplice cambio per Grassadonia
IN Masu, Martin e Longobardi OUT Consolini, Roddar e Castiello
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Gol della Roma
Controllo e destro di Corelli all'incrocio dei pali. Il numero 16 sigla il raddoppio giallorosso
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Secondo cooling break del match
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Sostituzione Lazio
IN Sciabica OUT Visentin
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Doppia occasione Roma
Doppia occasione Roma prima con Rieke, poi con Bergamaschi che calcio alto
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Cambio anche in casa Lazio
IN Ngueleu OUT Le Mouël
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Sostituzione Roma
IN Corelli OUT Van Dooren
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Cartellino giallo
Ammonita Bergamaschi
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Inizia il secondo tempo
Al via la seconda frazione di gioco tra Roma e Lazio
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Cambio Roma
IN Antoine OUT Oliviero
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Fine primo tempo
Termina il primo tempo tra Roma e Lazio
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Cartellino giallo
Ammonite Castiello e Piemonte per un un battibecco in campo. Si è alzata la tensione al Tre Fontane
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Recupero primo tempo
Cinque minuti di recupero concessi al termine del primo tempo
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Check in corso
Duro intervento di Castiello su Olivero: tacchetti sulla caviglia del terzino senza alcuna cattiveria. L'ex biancoceleste è ancora a terra dolorante. Ma per il direttore di gara non c'è nulla. Riparte il gioco
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Greggi pericolosa
Tiro a giro di Greggi, conclusione di poco fuori
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Gol della Roma
Sinistro di Doms che porta avanti la Roma. Assist di Greggi per Doms che con un doppio controllo riesce a battere Cetinja e firmare il gol del vantaggio
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Ci prova Piemonte
Piemonte prova lo scavetto al limite dell'area, ma trova i guantoni di Cetinja, uscita dall'area piccola, che nega l'occasione
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Cooling break
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Van Dooren sfiora il gol grazie alla diagonale fornita da Giuliano. Palla deviata dalla Lazio e angolo concesso alla Roma
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Gioco fermo
Contatto in area giallorossa tra Pienonte e Zannini. Giocatrici a terra e staff medici subentrati
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Rigore negato alle ospiti
Per il direttore di gara non c'è nulla. Ottey tocca la sfera prima con il piede e dopo con il braccio. Per questo motivo Barbetti di non concedere il penalty alla Lazio, scatenando la furia dello staff biancoceleste presente in panchina
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Possibile calcio di rigore per la Lazio
Tocco di braccio largo di Ottey, arbitro all'FVS
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Ancora Roma
Colpo di testa di Rieke, individuato correttamente da Cetinja
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Occasione Roma
Tiro di Giuliano respinto da Cetinja. Primo squillo della Roma
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Cartellino giallo
Zannini è la prima calciatrice a finire sul taccuino dei cattivi del direttore di gara dopo un fallo provocato su Rieke
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Inizia il derby femminile!
Barbetti segnala l'inizio della sfida. Primo pallone affidato alle padrone di casa
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Un breve messaggio prima del fischio d'inizio
Le due capitane di Lazio e Roma con i rispettivi tecnici espongono lo striscione dedicato alla "Giornata Internazionale delle bambine e delle ragazze"