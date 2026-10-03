Women Live | Serie A, Roma-Lazio 2-0: Corelli firma il raddoppio

È già tempo di derby femminile della Capitale per le biancocelesti. Dopo il pareggio per 0-0 contro il Parma, per la seconda giornata di Serie A Women Athora la Lazio Women di mister Grassadonia ha già in agenda la stracittadina contro la Roma, in programma alle ore 18:00 di questo pomeriggio.

La Lazio sarà ospite delle lupacchiotte allo Stadio Tre Fontane. Un'occasione anche per ritrovare alcune ex laziali, come Piemonte e Olivieri, volate in estate dall'altra sponda del Tevere e schierate titolari contro la loro ex squadra.

Le formazioni ufficiali

ROMA (4-4-2): Baldi; Bergamaschi, Oladipo, Ottey, Oliviero; Doms, Rieke, Greggi; Giugliano, Van Dooren; Piemonte. A disposizione: Lukasova, Heatley, Antoine, Jahnukainen, Pilgrim, Pellegrini Cimò, Corelli, Pandini, Thogersen, Babajide, Vergani, Piekarska. Allenatore: Gianpiero Piovani.

LAZIO (4-4-2): Cetinja; Consolini, Connolly, Zannini, Zanoli; Castiello, Roddar, Goldoni, Monnecchi; Le Mouël, Visentin. A disposizione: Mukasa, Masu, Martin, Longobardi, Sciabica, Ngueleu. Allenatore: Gianluca Grassadonia.

La designazione arbitrale

Arbitro: Flavio Barbetti (sez. Arezzo)

Assistenti: Alessandro Tangaro - Alessandro Pascoli

IV ufficiale: Riccardo Teodoli

Operatore FVS: Giampaolo Jorgji

Il live del match tra Roma e Lazio