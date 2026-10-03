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Women Live | Serie A, Roma-Lazio 2-0: Corelli firma il raddoppio

Tutto pronto per la seconda giornata di Serie A Women Athora: segui il live del match tra Roma e Lazio

Ginevra Sforza /
Photo by Paolo Bruno/Getty Images via Onefootball
Photo by Paolo Bruno/Getty Images via Onefootball

Tutto pronto per la seconda giornata di Serie A Women Athora: segui il live del match tra Roma e Lazio

Ginevra Sforza /

È già tempo di derby femminile della Capitale per le biancocelesti. Dopo il pareggio per 0-0 contro il Parma, per la seconda giornata di Serie A Women Athora la Lazio Women di mister Grassadonia ha già in agenda la stracittadina contro la Roma, in programma alle ore 18:00 di questo pomeriggio.

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La Lazio sarà ospite delle lupacchiotte allo Stadio Tre Fontane. Un'occasione anche per ritrovare alcune ex laziali, come Piemonte e Olivieri, volate in estate dall'altra sponda del Tevere e schierate titolari contro la loro ex squadra.

Le formazioni ufficiali

ROMA (4-4-2): Baldi; Bergamaschi, Oladipo, Ottey, Oliviero; Doms, Rieke, Greggi; Giugliano, Van Dooren; Piemonte. A disposizione: Lukasova, Heatley, Antoine, Jahnukainen, Pilgrim, Pellegrini Cimò, Corelli, Pandini, Thogersen, Babajide, Vergani, Piekarska. Allenatore: Gianpiero Piovani.

LAZIO (4-4-2): Cetinja; Consolini, Connolly, Zannini, Zanoli; Castiello, Roddar, Goldoni, Monnecchi; Le Mouël, Visentin. A disposizione: Mukasa, Masu, Martin, Longobardi, Sciabica, Ngueleu. Allenatore: Gianluca Grassadonia.

La designazione arbitrale

Arbitro: Flavio Barbetti (sez. Arezzo)

Assistenti: Alessandro Tangaro - Alessandro Pascoli

IV ufficiale: Riccardo Teodoli

Operatore FVS: Giampaolo Jorgji

Il live del match tra Roma e Lazio

  • substitution
    75'
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    Cambio Roma

    IN Pilgrim OUT Piemonte

  • substitution
    74'
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    Triplice cambio per Grassadonia

    IN Masu, Martin e Longobardi OUT Consolini, Roddar e Castiello

  • goal
    70'
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    Gol della Roma

    Controllo e destro di Corelli all'incrocio dei pali. Il numero 16 sigla il raddoppio giallorosso

  • whistle
    68'
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    Secondo cooling break del match

  • substitution
    66'
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    Sostituzione Lazio

    IN Sciabica OUT Visentin

  • whistle
    61'
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    Doppia occasione Roma

    Doppia occasione Roma prima con Rieke, poi con Bergamaschi che calcio alto 

  • substitution
    61'
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    Cambio anche in casa Lazio

    IN Ngueleu OUT Le Mouël

  • substitution
    61'
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    Sostituzione Roma

    IN Corelli OUT  Van Dooren

  • yellow_card
    45'
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    Cartellino giallo

    Ammonita Bergamaschi

  • substitution
    45'
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    Inizia il secondo tempo

    Al via la seconda frazione di gioco tra Roma e Lazio

  • substitution
    45'
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    Cambio Roma

    IN Antoine OUT Oliviero

  • whistle
    50'
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    Fine primo tempo

    Termina il primo tempo tra Roma e Lazio

  • yellow_card
    49'
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    Cartellino giallo

    Ammonite Castiello e Piemonte per un un battibecco in campo. Si è alzata la tensione al Tre Fontane 

  • whistle
    45'
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    Recupero primo tempo

    Cinque minuti di recupero concessi al termine del primo tempo 

  • whistle
    45'
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    Check in corso

    Duro intervento di Castiello su Olivero: tacchetti sulla caviglia del terzino senza alcuna cattiveria. L'ex biancoceleste è ancora a terra dolorante. Ma per il direttore di gara non c'è nulla. Riparte il gioco

  • whistle
    43'
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    Greggi pericolosa

    Tiro a giro di Greggi, conclusione di poco fuori

  • goal
    40'
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    Gol della Roma

    Sinistro di Doms che porta avanti la Roma. Assist di Greggi per Doms che con un doppio controllo riesce a battere Cetinja e firmare il gol del vantaggio 

  • whistle
    27'
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    Ci prova Piemonte

    Piemonte prova lo scavetto al limite dell'area, ma trova i guantoni di Cetinja, uscita dall'area piccola, che nega l'occasione

  • whistle
    25'
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    Cooling break 

  • whistle
    24'
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    Van Dooren sfiora il gol grazie alla diagonale fornita da Giuliano. Palla deviata dalla Lazio e angolo concesso alla Roma

  • whistle
    16'
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    Gioco fermo

    Contatto in area giallorossa tra Pienonte e Zannini. Giocatrici a terra e staff medici subentrati 

  • whistle
    14'
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    Rigore negato alle ospiti

    Per il direttore di gara non c'è nulla. Ottey tocca la sfera prima con il piede e dopo con il braccio. Per questo motivo Barbetti di non concedere il penalty alla Lazio, scatenando la furia dello staff biancoceleste presente in panchina 

  • whistle
    13'
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    Possibile calcio di rigore per la Lazio

    Tocco di braccio largo di Ottey, arbitro all'FVS

  • whistle
    9'
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    Ancora Roma

    Colpo di testa di Rieke, individuato correttamente da Cetinja

  • whistle
    6'
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    Occasione Roma

    Tiro di Giuliano respinto da Cetinja. Primo squillo della Roma

  • yellow_card
    4'
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    Cartellino giallo

    Zannini è la prima calciatrice a finire sul taccuino dei cattivi del direttore di gara dopo un fallo provocato su Rieke

  • match_started
    1'
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    Inizia il derby femminile!

    Barbetti segnala l'inizio della sfida. Primo pallone affidato alle padrone di casa

  • match_started
    1'
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    Un breve messaggio prima del fischio d'inizio

    Le due capitane di Lazio e Roma con i rispettivi tecnici espongono lo striscione dedicato alla "Giornata Internazionale delle bambine e delle ragazze"

Lazio, Floriani Mussolini verso il rinnovo: le cifre dell'adeguamento
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