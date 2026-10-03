Women Serie A | Roma-Lazio, le formazioni ufficiali: esordio per Consolini, la scelta su Piemonte e Oliviero
Diramate le formazioni ufficiali di Roma e Lazio in vista della seconda giornata di Serie A
Photo by Paolo Bruno/Getty Images via Onefootball
In attesa dell’inizio della sfida Gianpiero Piovani e Gianluca Grassadonia hanno diramato le loro formazioni ufficiali in vista del derby femminile.
Le undici titolari della Roma
ROMA (4-4-2): Baldi; Bergamaschi, Oladipo, Ottey, Oliviero; Doms, Rieke, Greggi; Giugliano, Van Dooren; Piemonte. A disposizione: Lukasova, Heatley, Antoine, Jahnukainen, Pilgrim, Pellegrini Cimò, Corelli, Pandini, Thogersen, Babajide, Vergani, Piekarska. Allenatore: Gianpiero Piovani.
La formazione ufficiale della Lazio
LAZIO (4-4-2): Cetinja; Consolini, Connolly, Zannini, Zanoli; Castiello, Roddar, Goldoni, Monnecchi; Le Mouël, Visentin. A disposizione: Mukasa, Masu, Martin, Longobardi, Sciabica, Ngueleu. Allenatore: Gianluca Grassadonia.