Women Serie A | Roma-Lazio, le formazioni ufficiali: esordio per Consolini, la scelta su Piemonte e Oliviero

Diramate le formazioni ufficiali di Roma e Lazio in vista della seconda giornata di Serie A

Ginevra Sforza /
Photo by Paolo Bruno/Getty Images via Onefootball
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In attesa dell’inizio della sfida Gianpiero Piovani e Gianluca Grassadonia hanno diramato le loro formazioni ufficiali in vista del derby femminile.

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Le undici titolari della Roma

ROMA (4-4-2): Baldi; Bergamaschi, Oladipo, Ottey, Oliviero; Doms, Rieke, Greggi; Giugliano, Van Dooren; Piemonte. A disposizione: Lukasova, Heatley, Antoine, Jahnukainen, Pilgrim, Pellegrini Cimò, Corelli, Pandini, Thogersen, Babajide, Vergani, Piekarska. Allenatore: Gianpiero Piovani.

La formazione ufficiale della Lazio

LAZIO (4-4-2): Cetinja; Consolini, Connolly, Zannini, Zanoli; Castiello, Roddar, Goldoni, Monnecchi; Le Mouël, Visentin. A disposizione: Mukasa, Masu, Martin, Longobardi, Sciabica, Ngueleu. Allenatore: Gianluca Grassadonia.

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