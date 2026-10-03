Lazio, Floriani Mussolini verso il rinnovo: le cifre dell'adeguamento

La Lazio lavora al rinnovo di Romano Floriani Mussolini. Secondo il Corriere dello Sport, tra il club e il terzino ci sarebbe già un principio d'accordo per prolungare il contratto attuale, in scadenza nel 2028. La proposta prevederebbe anche un aumento progressivo dell'ingaggio.

Lazio, l'ipotesi di un contratto quinquennale

Il nuovo accordo, secondo la ricostruzione, avrebbe durata quinquennale e sarebbe pronto per la firma del giocatore. Floriani Mussolini, 23 anni, è rientrato alla Lazio dopo diversi prestiti: l'ultimo alla Cremonese, nella stagione conclusa con la retrocessione in Serie B e con Nicola e poi Giampaolo in panchina.

Il rinnovo viene collegato anche alla situazione della rosa dopo la partenza di Patric, indicato dalla fonte come svincolato e diretto verso l'Arabia. Per Floriani Mussolini, intanto, il passaggio decisivo resta la definizione dell'intesa con la società.

Ingaggio da adeguare: le cifre sul tavolo

Floriani Mussolini percepirebbe attualmente circa 130 mila euro, uno degli stipendi più bassi della squadra. Il piano della Lazio sarebbe portare l'ingaggio verso i 500 mila euro, attraverso aumenti distribuiti anno dopo anno, per avvicinarlo agli standard dei compagni.

Come riportato dal Messaggero, in settimana ci sarebbe stato un primo incontro tra le parti. Dal confronto sarebbero emersi segnali positivi, anche se la firma non è ancora arrivata.

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