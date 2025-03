Lo sfogo social di Castellanos: "Sono triste e scoraggiato, vorrei..."

La Lazio perde nuovamente Castellanos, questa volta per una distrazione muscolare a carico del soleo sinistro. L'attaccante argentino, dopo aver svolto quest'oggi degli accertamenti sulla sua attuale condizione fisica, sarà indisponibile per due settimane, come riporta Sky Sport.

Unica nota positiva è il fatto che il Taty sarà out durante la pausa per le Nazionali, per cui avrà il tempo di recuperare, anche se è incerta ancora la sua presenza per la sfida casalinga all'Olimpico di Roma contro il Torino, in programma lunedì 31 marzo alle ore 20:45.

Nel frattempo il centravanti di Baroni ha espresso sui propri canali social tutta la sua delusione e amarezza, ma anche il desiderio di tornare quanto prima in campo con la Lazio.

Il messaggio social

Famiglia Lazio dopo 1 mese di recupero dall'adduttore, dopo tanti sforzi fisici e mentali per tornare in campo, ho avuto una lesione al soleo dell'altra gamba. Sono triste e scoraggiato, vorrei davvero giocare, vederli e sentire il loro sostegno. Non sono abituato a questo tipo di infortuni, è tutto molto nuovo per me, ma è una cosa che può succedere.

Non vedo l'ora di essere di nuovo con voi. Lavorerò per essere presto più forte e pronto ad aiutare la squadra.

Forza Lazio!

La storia social