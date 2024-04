Panucci boccia l'esultanza post derby di Mancini: "Io non lo avrei mai fatto"

L'ex difensore giallorosso, Christian Panucci, a Mediaset, ha commentato l’esultanza di Gianluca Mancini post derby, che ha sventolato una bandiera biancoceleste con al centro un ratto.

Il derby di Roma è il derby dello sfottò, è diverso da tutte le altre partite: i giocatori li trasforma.

Io non avrei mai fatto un gesto del genere, per cultura mia. Vivo a Roma da 25 anni e non ho mai preso in giro i laziali, però è questo il derby di Roma.