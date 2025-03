Primavera | Le pagelle di Lazio-Monza: eurogol di Di Tommaso, nel secondo tempo il buio

Arriva la sconfitta casalinga per la Lazio Primavera, che si vede rimontare dal Monza dopo essere andata in vantaggio grazie alla perla di Di Tommaso. Con un gol sul finire di primo tempo ed un gol nella ripresa i brianzoli riescono a strappare tre punti alla Lazio, che interrompe una striscia di risultati positivi, brutto stop in ottica playoff.

Le pagelle di Lazio-Monza Primavera

Renzetti: 5.5

Una sua uscita nel gol che porta al vantaggio avrebbe potuto far comodo, impreciso con i piedi.

Zazza: 6

Qualche buono spunto offensivo lo mostra, in difesa è attento prima da terzino e poi da centrale.

Bordoni: 6

Partita di contenimento quella del centrale biancoceleste. Dal 61' Ferrari: 5.5

R. Bordon: 5.5

Qualche disimpegno sbagliato non aiuta la squadra.

Milani: 6.5

La sua partita è un diesel, all'inizio non viene spesso trovato dai compagni ma nel forcing finale i principali pericoli arrivano da lui.

Di Tommaso: 7

È il più pericoloso tra i biancocelesti, il gol che fa è di pregevolissima fattura. Dal 85' Sulejmani

F. Bordon - 5

Chiamato a fare il mediano non eccelle in questo ruolo risultando un po' macchinoso in costruzione e a volte in ritardo in interdizione. Dal 61' Munoz: 5.5

Nazzaro: 5.5

Non la sua giornata migliore, un po' in affanno nel ruolo da mezzala.

Cuzzarella: SV

Esce anzitempo per infortunio. Dal 22' Serra: 6

D`Agostini: 5

Viene trovato pochissimo dai compagni e le poche sponde che serve non sono utili alla squadra.

Farcomeni: 6.5

Suo l'assist che porta all'eurogol di Di Tommaso, qualche guizzo lo fa vedere ma può fare molto di più. Dal 85' Marinaj: SV

Sergio Pirozzi - IPA

La pagella di Mister Pirozzi

Voto: 5.5

Inspiegabile il secondo tempo della sua squadra, che appare molto confusionaria dopo un primo tempo in cui tutto sommato aveva concluso.