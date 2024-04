Ex Lazio, in due vincono il campionato Maltese: ecco chi

Trionfo decisivo degli Hamrun Spartans nella Premier League maltese, sotto la guida dell'allenatore italiano Luciano Zauri. Hanno dominato il Floriana, guidato da un altro italiano, Mauro German Camoranesi, con un netto 0-5. Un altro italiano, il portiere veterano Federico Marchetti, precedentemente in forze a Lazio e Genoa, era in campo per gli Spartans. Paintsil è stato il grande protagonista, segnando quattro dei cinque gol. Questa vittoria porta gli Hamrun Spartans a un vantaggio di quattro punti sui diretti rivali del Floriana, con solo 90 minuti rimanenti alla fine del campionato, permettendo loro di celebrare la conquista del titolo.