Ajax-Lazio, Baroni: “Prestazione matura e di compattezza. Dele-Bashiru è veramente forte”

Settimana pazzesca sul livello di risultati e prestazione per la Lazio di mister Baroni: battuto il Napoli per due volte e sconfitto l’ Ajax ad Amsterdam per 1-3. Finalmente Tchaouna che oltre al gol è autore di una grande gara, continua il buon momento anche per Dele-Bashiru che ha dominato fisicamente in mezzo al campo. Al termine del match, Baroni ha commentato la vittoria dei suoi che mantengono il primo posto. Queste le parole a Sky Sport

Le parole di Baroni

Giusto sognare? È giusto lavorare a testa bassa con grande ambizione, è quello che sta facendo la squadra e che sto predicando io. La squadra lo deve fare con grande applicazione, ho detto alla squadra che dovevamo andare a aggredirli e fare un gran partita. Lo sente sempre di più, sono contento. Abbiamo fatto una prestazione matura e di compattezza, di spirito e anche attenta. Io sono contento, soddisfatto. Ho avuto la percezione che la squadra andasse lanciata e quando l’ho fatto mi è venuta dentro nello spirito, nella voglia e nella dedizione. Non mi sorprende, hanno qualità e bisogna rompere il muro di resistenza del giovane che deve giocare e deve sbagliare. La squadra è brava perché sostiene anche questo. Devono crescere e lo devono fare andando in campo e affrontare questo tipo di partite. Se abbiamo partite sempre più importanti, dobbiamo continuare così.

Il commento sui singoli

Tchaouna? È migliorato molto, ha lavorato bene in Coppa Italia. Oggi anche, c’è tanta applicazione e pensiero. A volte fa giocate istintive e deve capire quando una palla è sanguinosa, ma lo sa e poi ha qualità e quando si avvicina alla porta è uno che può far gol. Dele-Bashiru? È un ragazzo che viene da un calcio con meno applicazione e lo abbiamo portato in questo ruolo perché ha una fisicità devastante, è anche tecnico. Deve migliorare e lo sta facendo è portare la velocità della testa sulle gambe e quando lo fa è un centrocampista di livello. È veramente forte e questa applicazione la vedo crescere e sono contento. Isaksen sapete chi aveva davanti lo scorso anno, era un fenomeno e ha dato tanto alla Lazio. Lui non aveva molto spazio, ha tanta qualità. A Napoli ha riempito la partita di corsa e pensiero difensivo, poi quando c’è stato bisogno della giocata lo ha fatto. Gli attaccanti devono essere importanti nella scelta e avere la serenità di trovare le giocate.

