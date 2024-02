Maresca viene fermato per una giornata, non arbitrerà né la Serie A né la Serie B

È arrivata, in data odierna, la decisione del disegnatore arbitrale Rocchi di fermare per il prossimo turno Fabio Maresca. L'arbitro della sezione di Napoli a seguito degli errori commessi durante la partita di domenica scorsa Lazio-bologna, non prenderà parte a nessun match di questo weekend sia per quanto riguarda la Serie A sia per la Serie B.

Non uno, ma più errori hanno scatenato le polemiche dei tifosi e della società laziale, fra tutti il D.S. Fabiani inibito per un mese. Le sviste incriminate sono certamente: l'intervento scomposto di El Azzouzi autore del gol del pareggio dei Felsinei al 3' del primo tempo su Patric, costretto poi ad uscire poco dopo; mancato fallo e secondo giallo a Fabbian che ha servito l'assist per il primo gol al 34' del primo tempo; infine, il contatto dubbio Ferguson-Isaksen, al limite dell'area di rigore, giudicato regolare da Maresca, che fa addirittura terminare in anticipo il Primo Tempo.

Errori evidenti che secondo il Corriere dello Sport lo stesso arbitro partenopeo, alla fine dello scontro diretto utile per un piazzamento in Champions League, avrebbe "ammesso" le proprie colpe.



Sbagli che hanno portato, dunque, il designatore Rocchi ad escludere uno degli arbitri più presenti e diligenti degli ultimi anni. A dire il vero, è sicuro che questa non sia affatto una bocciatura, bensì un richiamo all'attenzione utile ad evitare altri episodi inconvenienti che rischiano di compromettere una stagione intera. Non è difficile ricordare il passato un po' burrascoso di Maresca, pieno di episodi che hanno portato a un litigio acceso con l'ex allenatore dell'Inter Antonio Conte. In quel caso la situazione fu risolta non facendo arbitrare per un vasto periodo di tempo i nerazzurri da Maresca. In questo caso i tifosi e la società laziale hanno avuto una piccola rivincita, anche se tutti avrebbero preferito un arbitraggio maggiormente corretto e accorto